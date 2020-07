tmwnews Milan, ora decide Pioli. Cagliari, tutte le ipotesi per la panchina

Si è capovolto tutto al Milan. Dopo la conferma di Pioli adesso si aprono nuovi scenari e anche Maldini potrebbe restare. Se ne parla nel corso del TMW News di oggi in cui c'è spazio pure per nuovi importnati parere sulla Juventus (come quello di Totò Schillaci). Si parla anche di panchine, come quella del Cagliari che dopo Zenga potrebbe decidere di ripartire da un nuovo tecnico. E ci si concentra anche sul futuro della Fiorentina di cui si parla con Enzo Baldini della Rai

