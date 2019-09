TMW News - Napoli, c'è Milik. Lazio, la dura ripartenza

Arkadiusz Milik torna a disposizione del Napoli per trasferta di Lecce, la Lazio prova a ripartire contro il Parma dopo la brutta figura col Cluj in Europa League. Questi, e tanti altri ancora, i temi dominanti dell'edizione odierna del TMW News, incentrato ovviamente sul quarto turno di Serie A. In studio, come ormai di consueto il sabato, anche l'ex calciatore e oggi allenatore Aldo Firicano.

Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!