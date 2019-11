Vigilia di Champions League per Napoli e Inter che sfideranno in trasferta rispettivamente il Liverpool e lo Slavia Praga. Impresa praticamente impossibile per gli azzurri di Ancelotti che cercheranno di ritrovare il sorriso in questo momento molto complicato. In casa nerazzurra in molti dovranno invece stringere i denti, specialmente a centrocampo dove Conte avrà gli uomini contati. Infine la Lazio: quinta vittoria consecutiva in campionato. Immobile punta alla Scarpa d'Oro mentre Luis Alberto è sempre più decisivo con i suoi assist. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.