TMW News - Napoli, fiume in piena De Laurentiis. Milan senza pace

Il Napoli e le dichiarazioni di oggi del presidente De Laurentiis: se ne parla nel TMW News analizzando proprio tutto quel che ha detto il numero uno dei partenopei, da Insigne a Martens e Callejon ("se questi ultimi due vogliono andare a far marchette in Cina, vadano pure"). Parole forti che fanno scaturire un bel dibattito. Occhi puntati anche sulla delicata situazione del Milan e sulle difficoltà della Samp, ora ultima in classifica e con un presidente, Ferrero, sempre più contestato dalla tifoseria.

