TMW News - Napoli, intrigo attacco. Roma, doppio colpo

Le scelte del Napoli in attacco: se ne parla nel TMW News di oggi, mettendo nel mirino i veri grandi obiettivi dei partenopei per il reparto avanzato. Spazio poi ad un'analisi sulle differenze stilistiche nel gioco tra la Juventus di Sarri e l'Inter di Conte attraverso un'intervista a Francesco D'Arrigo (tecnico federale che in passato con il suo Pontedera riuscì a sconfiggere la Nazionale di Sacchi). Infine occhi puntati sulla Roma, che va a caccia di due attaccanti (Higuain e Lammers) vista la possibile partenza di Dzeko e Schick.

Clicca sotto per guardare