Da Andrea Pinamonti a Patrick Cutrone. Giovani attaccanti che potrebbero cambiare squadra in questo mercato di gennaio anche se le trattative per il loro futuro non sono semplici. Problema obbligo di riscatto che il Genoa dovrà esercitare all'Inter per il classe 1999 mentre alcune clausole volute dal Wolverhampton stanno frenando il ritorno in Italia dell'ex Milan che piace molto alla Fiorentina. Intanto a Firenze, a margine della kermesse Pitti Uomo, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato del momento dei giallorossi in vista della gara contro la Juventus che chiuderà il girone d'andata. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.