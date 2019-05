Gattuso e Leonardo hanno lasciato il Milan e in casa rossonera è partita una vera e propria rivoluzione. Ufficiali gli addii del tecnico e del dirigente e in tempi brevi la società comunicherà i loro sostituti. Intanto il Napoli sta iniziando a muoversi e i nomi in cima alla lista di Giuntoli sono quelli di Giovanni Di Lorenzo e Rodrigo De Paul. Torna di moda anche Rodrigo per l'attacco. Infine l'Europa League: domani sera a Baku la sfida tra il Chelsea di Maurizio Sarri e l'Arsenal di Unai Emery. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.