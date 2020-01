Edizione del TMW News con il campionato a farla da padrone. In primo piano spazio al big match tra Roma e Juventus, che metterà in campo tanti giocatori chiacchierati anche fuori dal campo. Spazio anche a Fiorentina-SPAL, due squadre in cerca di punti salvezza e di innesti sul mercato per migliorare la rosa. Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!