TMW News - Super Dybala. L'Atalanta spera. Chiesa-Fiorentina: incontro

Martedì perfetto per Juventus e Atalanta in Champions League. I bianconeri, grazie a una magia di Dybala hanno battuto l'Atletico Madrid e si sono assicurati il primo posto nel girone, mentre la formazione di Gasperini ha centrato il successo contro la Dinamo Zagabria e può incredibilmente ancora sperare nella qualificazione. Intanto giornata importante per il futuro di Federico Chiesa. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è arrivato a Firenze e nel suo albergo c'è stato un incontro tra Pradè, Barone ed Enrico Chiesa, con il giocatore che ha aperto al rinnovo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi.