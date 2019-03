Il futuro dei 20 allenatori della Serie A in primo piano nell'edizione odierna del TMW News. La redazione di Tuttomercatoweb ha proposto un approfondimento su ciascun allenatore: tante posizioni in bilico, a cominciare da quella di Massimiliano Allegri fino a Luciano Spalletti e Claudio Ranieri. Spazio anche alla lotta per la salvezza: il Frosinone e il Chievo sembrano ormai spacciati, mentre Empoli, Bologna, SPAL e Udinese cercheranno di evitare la retrocessione.

