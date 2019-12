Arturo Vidal rompe col Barcellona e sogna il ritorno in Serie A (Inter), Giuseppe Iachini presentato come nuovo allenatore della Fiorentina: sono questi i temi principali del TMW News di oggi. Ospite in studio, come di consueto il sabato, l'ex calciatore e adesso allenatore Aldo Firicano.

Guarda nel video in calce l'edizione odierna del TMW News!