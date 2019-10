TMW News - Vigilia di Inter-Milan. Il Napoli contro l'ex Mazzarri

Vigilia di Inter-Juventus in Serie A. Tante le sfide nella sfida del match di San Siro con Antonio Conte che ha l'opportunità di andare a più cinque in classifica sui bianconeri. Intanto la Roma si appresta a sfidare il Cagliari che spera che Nainggolan possa migliorare proprio contro la sua ex squadra. Il Napoli, ancora alle prese con il caso Insigne, sfiderà invece il Torino di Mazzarri, che deve ripartire dopo la sconfitta di Parma. Infine la Fiorentina: al Franchi arriva l'Udinese e i viola vogliono la terza vittoria consecutiva. Tutto questo e molto altro nel TMW News si oggi. Clicca sul video.