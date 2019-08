Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

Franck Kessiè è regolarmente a Milanello per svolgere la seduta d'allenamento agli ordini di mister Giampaolo. Nell'ultimo giorno utile per i club di Premier League per acquistare calciatori, il centrocampista ivoriano del Milan non è oggetto di trattative perché vuole continuare a vestire la casacca rossonera e anche nel pomeriggio sarà a Milanello per allenarsi. Niente Inghilterra quindi per lui, nonostante il pressing degli ultimi giorni del Wolverhampton.