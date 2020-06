tmw Non solo Dzeko: Under in uscita dalla Roma. C'è il Milan sul turco

Non solo Edin Dzeko, con l'Inter forte sulla punta bosniaca per l'estate visto che Edinson Cavani si avvicina a grandi passi all'Atletico Madrid. La Roma in versione spending review, dopo la mancata (per adesso) cessione societaria da James Pallotta a Dan Friedkin, ha sul mercato anche Cengiz Under. La società ha fatto sapere di esser pronta ad ascoltare offerte anche perché nel ruolo è in arrivo Pedro , che si svincolerà dal Chelsea.

Milan su Under Il Milan cerca un interprete nel ruolo e quello di Cengiz Under è un nome che è sul tavolo di Ralf Rangnick. Nota non certo a margine: l'agente del giocatore, Fali Ramadani, è vicino al futuro e ai movimenti dell'allenatore tedesco. E non è un caso se per l'attacco stia riprendendo quota anche il nome di Luka Jovic, sempre della scuderia del numero uno di Lian Sports e per la difesa quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. In ogni caso, la Roma ha dato semaforo verde all'addio di Under e oltre all'Everton di Carlo Ancelotti, che ha preso informazioni coi giallorossi, c'è proprio il Milan.