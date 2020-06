Due anni e mezzo con opzione, Pedro alla Roma è un colpo pronto per essere definito

Pedro e la Roma. Ci siamo. L'accordo è dietro l'angolo e il tecnico Paulo Fonseca ha spinto forte sul CEO Guideo Fienga per avere lo spagnolo in regime di svincolo dal Chelsea. 3,5 milioni a stagione, il giocatore firmerà un contratto di due stagioni con opzione per il terzo a favore della società giallorossa. L'intesa è totale, la Roma vuole chiudere ufficialmente a breve, in un ruolo dove ha già dato mandato di cedere Cengiz Under.