Olympiacos su Taarabt. In Italia può diventare un'idea per la Sampdoria

Si muove il mercato intorno ad Adel Taarabt, centrocampista marocchino del Benfica che in passato ha vestito anche le maglie di Milan e Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW sul giocatore si è mosso l'Olympiacos. In Russia c'è lo Zenit, mentre in Italia potrebbe diventare un'idea della Sampdoria, qualora Ramirez (che tratta il rinnovo) dovesse essere ceduto. Potrebbe diventare anche un'idea last minute della Fiorentina, ma al momento quello dei viola è solo un timido sondaggio.