Fonte: Andrea Losapio

Non solo Josip Sutalo per l'Atalanta. Il difensore classe 2000 della Dinamo Zagabria è un nome per il futuro della difesa della Dea, ma secondo quanto raccolto da TMW gli scout orobici sono sulle tracce anche di un omonimo dell'NK Osijek, ovvero Bosko Sutalo. Stesso anno di nascita, il secondo è giocatore che viene definito più pronto e maggiormente duttile, potendo agire sia da centrale in una retroguardia a 3 che da esterno.