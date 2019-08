TMW - Orlando: "Fiorentina, Ribery per un anno può fare la differenza"

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando, in un'intervista a TMW, ha parlato anche della Fiorentina: "Intanto è stato tenuto il giocatore più forte in Italia che a mio parere è Chiesa. Diventerà tra i primi in Europa. Boateng può dare sostanza al reparto offensivo. Mancano un paio di giocatori, una punta e un esterno. La Fiorentina ha fatto un bel lavoro, costruire una squadra in poco tempo non è facile ma Pradè e Barone hanno lavorato bene. Pulgar ha qualità e quantità e ha anche quella giusta cattiveria. Badelj ha piedi buoni ed è adatto per il gioco di Montella facendo il regista davanti alla difesa, è un giocatore fantastico. A metà campo la squadra è messa bene anche se penso che pure in quel reparto arrivi un altro giocatore. Ribery? Per un anno o due può fare la differenza. De Paul come investimento a lungo termine è giocatore di qualità ma la richiesta di 40 milioni forse è troppo alta. Keità mi piacerebbe molto ma lui vorrebbe arrivare a titolo definitivo. Dipende, se viene con lo spirito giusto potrebbe essere più protagonista, lui insieme alla Fiorentina"