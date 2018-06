TMW - Owairan: "Sauditi non più da 0 punti. Credo negli ottavi di finale"

traduzione a cura di Abdullah Al Dosari

Intervenuto in esclusiva per Tuttomercatoweb, Saeed Al Owairan, stella dell'Arabia Saudita negli anni '90, ci ha presentato la nazionale di Pizzi, che aprirà il Mondiale contro i padroni di casa della Russia:

Saeed Owairan, cosa si aspetta da questa Nazionale?

"Penso che questa Arabia Saudita sia in grado di eguagliare il record del 1994, quando si qualificò per gli ottavi di finale. Siamo qui in Russia per supportare la squadra, assieme al Principe Reale sua Altezza Mohammed Bin Salman e il presidente Turki Al-Sheikh. Siamo speranziosi e ambiziosi. Non chiuderemo sicuramente il girone a zero punti, male che vada strapperemo almeno un pareggio".

A gennaio alcuni giocatori sono stati mandati in prestito in Spagna per fare esperienza

"Scelta saggia, ne avevamo bisogno. Il calciatore saudita è in grado di adattarsi a ogni situazione e in ogni paese, ha solo bisogno di fiducia. Sono certo che l'esperienza in Spagna di alcuni giocatori porterà benefici sin da questa Coppa del Mondo".

Cosa può aggiungere Pizzi a questa squadra?

"Pizzi è un grande allenatore e il suo curriculum lo dimostra. La Federazione saudita lo ha scelto dopo averlo osservato attentamente e il fatto che abbia vinto col Cile una Copa America battendo l'Argentina dei giganti, su tutti Messi, ci fa sperare che possa far crescere il nostro movimento calcistico".

Chi sono i giocatori da seguire?

"Ce ne sono molti, ma se devo scegliere dico Taysee Al-Jasem, Salam Al-Dosari, Fahd Al-Mowalad e Yahya Al-Shihri. Questi che ho nominato meritano sicuramente di avere una chance in un club europeo".