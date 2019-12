TMW - Palomino: "Champions, così si può. Riscattato il ko di Bologna"

Fonte: Dall'inviato, Patrick Iannarelli

Il difensore dell'Atalanta, José Luis Palomino, ha analizzato in zona mista la grande vittoria odierna contro il Milan. Questo quanto raccolto da TMW: "Sapevo che era importante vincere dopo la sconfitta di Bologna, il risultato di oggi era fondamentale per restare lassù in classifica. Abbiamo giocato bene e segnato tanto: siamo contenti. Ci aspetta una seconda parte di stagione ancora più difficile. Ora riposiamoci e prepariamoci a ripartire sulla stessa strada".

I quarti di Champions sono possibili?

"Sogniamo tutti i quarti di finale di Champions. Dobbiamo lavorare e, se continuiamo così, abbiamo sicuramente più possibilità di andare avanti".

Rimpianti in campionato?

"Abbiamo sbagliato alcune partite, penso per esempio a quella di Bologna. A volte giochiamo bene, altre volte meno bene. Oggi però abbiamo cambiato il chip e preso fiducia".

I migliori ricordi del 2019?

"La nascita di mia figlia, la qualificazione alle fasi finali di Champions... Ho vissuto tanti bei momenti quest'anno, tutto frutto dei sacrifici che facciamo quotidianamente come squadra e come singoli".