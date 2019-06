TMW - Parla De Laurentiis: "Facciamo 2 Champions. E.League mortificante"

Fonte: dal nostro inviato a Malta, Gaetano Mocciaro

Presente a Malta alla riunione dell'ECA, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono sempre soddisfatto di tutte le riunioni, l'importante è il confronto e chiudersi non vale mai. Ci sono moltissimi passi da fare e soprattutto è un percorso molto complicato perché la tipologia dei club e delle Nazioni partecipanti gioca sempre in modo diverso. Il problema fondamentale è che bisogna farsi una domanda: può la UEFA essere l'ago della bilancia? Se i club hanno formato l'ECA forse è la stessa ECA che dovrebbe preoccuparsi di tutto ciò. Queste risposte da dare sono molto importanti, se si dovesse declinare male il futuro potrebbe finire il calcio".

Cosa pensa della proposta della Superlega e dei pensieri delle varie Federazioni?

"L'errore di Tebas è pensare che l'ECA sia una nemica ma non è così, nasce per difendere gli interessi dei club, contro chi l'ha sempre fatta da padrona come la FIFA e la UEFA".

La riforma delle Coppe europee la convince?

"No. Ne vedremmo una per ricchi, una per medi e una per poveri. Ci sono molti dubbi su questa organizzazione. Non possiamo sapere cosa accadrà nel mondo dei media in futuro. Già nei prossimi tre anni potrebbe cambiare molto. Mi preoccupa la divisione dell'Europa: l'Inghilterra ha il problema dell Brexit, la Spagna è divisa, Francia e Italia sono in un delirio assoluto e la Germania non si sa cosa farà. Stiamo rischiando di mettere a loro agio altri paesi, dobbiamo unirci. Se non ci svegliamo Stati Uniti, Russia e Cina ci faranno molto male, ci sbraneranno. Non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo 500 milioni di europei con un unico esercito, quello inglese. Poi ci sono le lotte stupide di ciascuno stato".

Domanda di TMW - Accorpare Champions ed Europa League è un'idea?

"Oggi ho dato un altro suggerimento. Non dobbiamo dividere la Champions in fasi, sarebbe mortificante. Oggi servivano anche le media company, per capire quali partite interessino e quali no. Dobbiamo capire come riuscire a vendere bene il prodotto. Chiamiamola tutta Champions League: ci sono cinque paesi che hanno un fatturato molto più alto di altre Nazioni e si possono permettere di comprare i giocatori più importanti. Per questo si crea uno sbilanciamento con coloro che hanno meno possibilità economiche. Facciamo due Champions League, una con Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania e un'altra con gli altri Paesi. Poi le prime cinque di entrambe si sfiderebbero e anche i più deboli potrebbero vincerla. Già fare la Champions e l'Europa League è mortificante per molte squadre".

Che Napoli ci dobbiamo aspettare nella prossima stagione?

"L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Abbiamo Ancelotti, sarà con noi altri due anni, e tanti giocatori da vendere prima di comprare. Abbiamo preso Di Lorenzo che credo possa fare bene. Per quel che riguarda gli attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di comprare dobbiamo capire chi è in uscita. Abbiamo bisogno di un attaccante e di un terzino sinistro qualora uno dovesse partire. A destra ci siamo sistemati. Il 28 luglio abbiamo organizzato la partita contro il Liverpool e questa è già un'ottima notizia".