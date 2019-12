© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Instancabile. E destinato ad indossare ancora la maglia gialloblù. Il Parma e Bruno Alves andranno avanti insieme per un’altra stagione. Parti al lavoro per il rinnovo del contratto, contatti in corso e fumata bianca che può arrivare nelle prossime settimane. Bruno Alves e il Parma, la storia continua...