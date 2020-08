tmw Parma, con la nuova società avanza la candidatura di Fassone come CEO

Il Parma sta vivendo un momento di profondo cambiamento. L'addio di Daniele Faggiano, che ha detto di sì al Genoa nella serata di ieri, porterà un nuovo direttore sportivo, ma anche la società è sul procinto di cambiare, passando di mano al gruppo qatariota capeggiato da Al Mana. La candidatura di Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, come CEO è sicuramente la più avanzata. C'è già stato un incontro fra le parti e ovviamente la sua posizione è legata all'arrivo di una nuova società.

D'AVERSA VIA? Intanto si moltiplicano le voci di un possibile addio di Roberto D'Aversa. Nella rosa dei candidati ci sarebbe anche Walter Mazzarri che, almeno per il momento, sarebbe orientato a rimanere fermo un turno, al netto del contratto scaduto con il Torino. Per lui c'era stata una chiacchierata con l'Olympique Marsiglia al momento dell'ipotetico addio con Villas Boas, ora preferirebbe aspettare in Italia o cambiare campionato. Ovvio che una nuova società solleticherebbe il palato anche dell'allenatore ex Toro.