TMW - Parma, Dermaku: "Sempre sognato di battere una grande squadra"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kastriot Dermaku, difensore del Parma, ha così parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Roma: "Personalmente ho sempre sognato di giocare e vincere contro una grande squadra in casa, è la dimostrazione che lavoriamo duro e prima o poi i risultati positivi arrivano. Avevamo comunque fatto buone prestazioni. Hanno avuto qualche occasione, ma provavano soprattutto da fuori: in area siamo stati bravi a marcare di reparto".

Dopo il primo tempo qualche timore? "Quando si crea, è sempre meglio rispetto a non averle proprio. Ci siamo detti negli spogliatoi che il gol sarebbe arrivato e poi avremmo dovuto soffrire. Abbiamo corso fino alla fine, rimanendo alti con la linea, è questo è importante".

Ormai è un titolare fisso. "Questo è il duro lavoro che ho fatto negli anni, è un ruolo in cui serve esperienza e ci arrivo con la giusta maturità. Sento la fiducia dei compagni e del mister, sono contento perché le cose vengono più facili".

Obiettivi cambiati? "Il campionato è lungo, e se abbassi la guardia rischi. Serve dare il massimo ogni partita, prendendo i risultati che arrivano. Poi tiriamo le somme ma l'obiettivo è la salvezza. Prima facciamo punti, prima ci togliamo soddisfazioni. Era importante dare segnali dal gruppo, chi ha l'opportunità deve farsi trovare pronto altrimenti è difficile recuperare il posto".

La sosta arriva al momento giusto? "Sì, abbiamo giocato molto gli stessi, ora rifiatiamo e ripartiamo".