tmw Parma, fumata bianca per Wylan Cyprien: decisivo l'incontro di questa mattina

Si è definito in mattinata, a Nizza, il futuro di Wylan Cyprien: il centrocampista francese lascerà la Francia per sposare il nuovo progetto del Parma di Kyle Krause, dopo un incontro corale avvenuto in mattinata tra i due club e gli agenti del giocatore. Dopo aver ottenuto l'ok del giocatore nelle scorse ore, è stato raggiunto l'accordo per il trasferimento tra società nel faccia a faccia di stamane, proprio nella città transalpina. Fumata bianca per l'ennesimo arrivo definito dal Parma in questa ultima settimana di mercato.