TMW - Parma, Iacoponi: "Grande partita, l'episodio ci ha condannato"

Fonte: Dall'inviato Niccolò Pasta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha commentato così in zona mista il match pareggiato contro il Bologna: "Sono felicissimo del mio gol, è sempre stato un sogno segnare in A. Sarei stato più contento se avesse portato a tre punti in un derby che abbiamo giocato in maniera in portante. Il rammarico è quello".

Errore, non aver tenuto qualche pallone in più davanti

"Si, forse potevamo gestire meglio gli ultimi palloni ma abbiamo dato tutti perché avevamo perso lucidità. L’episodio ci ha condannato, Dzemaili ha fatto un gran gol ma forse con una migliore gestione del pallone potevamo limitare i danni".

Il Parma che produce molte occasioni...

"Sì, anche oggi potevamo raddoppiare prima, su quello dobbiamo migliorare perché è importante chiudere prima le partite".

Avevate preparato la partita cercando di stare alti?

"Si, anche sul mio gol con un anticipo ho sfruttato la superiorità numerica".

Cosa rimane di questa partita?

"La consapevolezza di aver fatto una gran partita, cercando a tutti i costi la vittoria. È chiaro che c’è tanto rammarico per i due punti persi".

A che punto siete della vostra stagione?

"Secondo me siamo a buon punto, nonostante le assenze. Questo conferma la compattezza che abbiamo anche nelle difficoltà, è la nostra forza".

Alla prossima vi aspetta il Milan, come si prepara la sfida?

"Si prepara con la testa giusta sapendo che è una partita importante e che loro sono una squadra con grandi giocatori nonostante ora siano in un momento difficile. Cercheremo di tenergli testa e fare risultato".

Il tuo momento?

"Sto vivendo un momento importante, felice, in cui ho raggiunto consapevolezza delle mie potenzialità anche grazie alla gavetta che ho fatto. Ora mi sto togliendo delle soddisfazioni. Il gol lo dedico a mia figlia che è un po’ il mio amuleto".