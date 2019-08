© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian torna in Italia. Affare praticamente fatto per il Parma, che domani attende il terzino in uscita dal Manchester United: visite mediche già programmate, guidato dal ds Faggiano il club crociato è pronto a regalare un grande colpo sulla fascia al tecnico Roberto D'Aversa. Affare a lungo respiro: il terzino cresciuto scuola Milan firmerà un contratto quadriennale coi ducali.