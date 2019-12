TMW - Parma, in caso di addio di Darmian occhi puntati su Sabelli

Fonte: Lorenzo Marucci

Il Parma comincia a guardarsi intorno nel caso in cui Matteo Darmian dovesse partire, destinazione Inter. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, in caso di addio dell’ex Manchester United il club ducale virerebbe su Stefano Sabelli, difensore del Brescia. Non è però detto che il patron delle Rondinelle Massimo Cellino accontenta a lasciar partire il calciatore.