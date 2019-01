Fonte: Ivan Cardia

Nuovo incontro tra le dirigenze di Parma e Juventus quest'oggi a Milano: i ducali, freschi di addio a Deiola, cercano rinforzi in tutti i reparti ma devono prima far fronte ad alcune necessarie uscite (Antonio Di Gaudio oggi dovrebbe firmare con l'Hellas). Da registrare il nuovo confronto avvenuto oggi coi dirigenti bianconeri a Milano, nell'hotel che ospita lo stato maggiore juventino. Fronte Leonardo Spinazzola: a Faggiano il giocatore piace e anche oggi non ne ha fatto mistero, ma in questo momento la Juventus ha fatto sapere di non volersene privare e oggi il concetto potrebbe essere stato ribadito.