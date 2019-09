TMW - Parma, Scozzarella: "Mai avuto dubbi sulle qualità del gruppo"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, ha parlato in zona mista dopo il successo in extremis dei ducali contro il Sassuolo: "È stato bello rientrare. Mi sono mancati i giocatori e il campo. Sono ancora più felice perché abbiamo vinto. Storicamente abbiamo sempre dimostrato le qualità di questo gruppo. Non ho mai avuto dubbi sui ragazzi, la strada è quella giusta. Che partita è stata? Il Sassuolo palleggia molto bene e quando avevamo palla noi eravamo un po' sulle gambe. Nonostante tutto abbiamo creato tanto.

Cosa mi aveva chiesto il mister? "Con D'Aversa ci conosciamo da tanto e sa quanto tengo a questa squadra e ai risultati. Mi conosce bene, non mi ha chiesto niente in particolare. Solo equilibrio per poi innescare gli attaccanti".

La mia condizione? "Sto bene. Purtroppo ho avuto un'operazione complicata in estate ma spero di essere entrato nel ritmo giusto e spero di trovare continuità"