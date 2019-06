TMW - Parma, trattativa con l'Inter per l'attaccante Adorante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma piomba su Andrea Adorante, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter. Il club emiliano è interessato al giovane attaccante nerazzurro, reduce da una stagione eccellente in Primavera prima dell'infortunio che, da settembre in poi, sarà definitivamente alle spalle.

La chiusura potrebbe arrivare a stretto giro di posta perché il Parma si tratta è destinazione molto gradita al ragazzo, che una volta al 100% sarà stabilmente nel giro della prima squadra a disposizione di mister D'Aversa.

Ad Adorante negli ultimi giorni s'è interessato anche il Sassuolo, ma al momento coi neroverdi non c'è una trattativa in corso.