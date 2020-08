tmw Pastore, per ora niente svincolo dalla Roma. Sondaggio dello Zenit San Pietroburgo

Tutto bloccato in casa Roma, e non potrebbe essere altrimenti visto l'imminente passaggio di quote del club da Pallotta a Friedkin. E' così per il mercato in entrata, è così per le uscite anche se Javier Pastore a prescindere dal nuovo proprietario non rientrerà nei piani del club giallorosso.

Il Flaco argentino non è stato inserito nella lista UEFA per questa ultima parte dell'Europa League perché non al meglio fisicamente, ma la dirigenza Roma in questo momento a prescindere dalle sue condizioni fisiche non sta valutando lo svincolo e continua a chiedere 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

In settimana il manager Barros Sachelotto ha detto di sognare il suo ingaggio per i suoi Los Angeles Galaxy. Ad oggi, però, è l'Inter Miami il club di MLS più avanti nei contatti per Pastore, che negli ultimi giorni è stato anche protagonista di un sondaggio dalla Russia: ci pensa lo Zenit San Pietroburgo, che ha prima chiesto la disponibilità del ragazzo (Pastore direbbe sì al trasferimento in Russia) e poi s'è informato sui costi dell'operazione.