tmw Petagna non si muove da Napoli: lui, Osimhen e Mertens saranno l'attacco di Gattuso

A Napoli. Per restarci. Ieri Andrea Petagna ha svolto il primo allenamento con la maglia azzurra e sia il giocatore che il club viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda: sarà quella che vestirà per tutto il campionato. Arrivato per fior di milioni dalla SPAL, l'ariete di Trieste ha il placet di Gennaro Gattuso e fa parte di una chiara strategia per la stagione dei campani. Ringhio vuole tre attaccanti ben differenti con cui affrontare un'annata difficile, piena di gare, di impegni, fitta di sfide delicate. Uno di gamba e fisico come Victor Osimhen. Un falso nove come Dries Mertens. E poi uno di manovra, di spalle e gioco, come Andrea Petagna. Tre uomini da alternare perché l'annata è lunga ed è per questo che il Napoli ha detto di no a due proposte arrivate dall'estero nel corso delle ultime settimane. Una che arrivava ai circa 20 con bonus pagati per prenderlo dagli estensi, ma il Napoli crede nel giocatore e lo considera parte integrante del progetto affidato a Gattuso.