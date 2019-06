TMW - Piccioni (Gazzetta dello Sport): "Totti si è sentito una zavorra"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di Francesco Totti, che ha dato l'addio alla Roma in aperta polemica con il club: "La Roma dovrà ripartire, ha attribuito questo su arrivederci un valore, una strada di rottura. Ora starà ai dirigenti seguire questa idea di discontinuità o fare scelte diverse. Lui è stato chiaro, si è sentito ancora dirigente della Roma in questa conferenza stampa e ha detto 'cambiamo tutto'".

Totti si è messo in contrapposizione con Baldini, che ne esce ancora vincitore. È evidente però che è abbastanza complicato che la Roma possa andare a migliorare così.

"È stato duro con diversi soggetti, ha parlato di Trigoria, dove Baldini non c'è. La conferenza stampa è stato un crescendo, molto bella, i primi minuti prudenti e poi non si è tenuto più. Poi quando ha svelato le richieste di Di Francesco che sono finite nel nulla, forse è questo il momento chiave. Si è sentito un peso, una zavorra, ha dato dei segnali ma sono caduti nel vuoto".

Che futuro si aspetta ora per Totti?

"Faccio fatica a pensarlo dirigente di un'altra squadra di club, sia all'estero che in Italia. Credo debba trovare un ruolo più nazionale, sia aggettivo che sostantivo. E ha fatto capire che l'avventura azzurra potrebbe in qualche modo coinvolgerlo".