TMW - Pinato e il Milan: "13 anni non si dimenticano. Stasera sarà dura"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com Marco Pinato, centrocampista del Venezia, ha parlato anche di Milan, club nel quale ha iniziato a giocare nel settore giovanile, in vista del match di Europa League di questa sera contro l'Arsenal: "Sono legato a quella maglia. Tredici anni con il rossonero addosso non si dimenticano e stasera vedrò la partita. L'impegno di stasera non sarà semplice, l'Arsenal è una delle formazioni più forti in Europa e il risultato dell'andata complica ancora di più la situazione. Spero però che vada bene anche perché in squadra ci sono ragazzi come Calabria e Conti con i quali ho giocato e sarebbe bello vedere il Milan centrare la qualificazione".