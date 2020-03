tmw Pletikosa sull'Atalanta: "Non li vorrà affrontare nessuno. Sono un fan di Gasperini"

L'ex portiere della nazionale croata, Stipe Pletikosa, ora opinionista tv, ha parlato della situazione dell'Atalanta in Champions League. “Dopo lo show in televisione ho detto che nessuno vorrebbe giocare contro l’Atalanta, per questa mentalità, intensità. Potrebbe arrivare in semifinale, poi dipenderà molto dal sorteggio. Possono fare, come ho detto prima, come l’Ajax. Sono un grande fan del calcio di Gasperini, è il calcio del futuro. Attualmente ci mancano certi giocatori di talento, così c’è forza e intensità nella squadra per ridurre il gap con calciatori di qualità. C’è un grande collettivo, chiunque giocherà contro di loro avrà problemi. Ovviamente con un buon sorteggio può andare avanti”.