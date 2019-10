© foto di Federico De Luca

"No, in questi tre cambi non ho mai avuto la possibilità di rientrare". Così Cesare Prandelli, nel corso dell'intervista rilasciata questo pomeriggio a TMW. Il tecnico di Orzinuovi ha parlato anche del suo futuro e s'è così espresso sulla possibilità di un suo ritorno alla guida di un club di Serie A dopo l'avventura al Genoa. “Con Preziosi ho fatto un patto di grande lealtà. Gli ho detto che non lo avrei mai tradito. Poi ci sta di avere idee diverse, ci siamo lasciati senza polemica. Nessuno ha sbattuto la porta. E bisognerebbe fare così, sempre. Io adesso mi sto documento, sto studiando. Non sono ansioso di propormi. Non è mai stato il mio modo di fare”.