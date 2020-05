tmwradio A. Canovi e la Ligue 1: "Ne vedremo delle belle in Francia a livello giuridico"

Per parlare di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il procuratore Alessandro Canovi. Di seguito un estratto dell'intervista: "Se si riprenderà a giocare in Italia? Sapevamo che fosse un protocollo quasi impossibile, invece la Bundesliga ha fatto capire che è possibile. Quindi molti campionati ora lo stanno cominciando a capire. Forse la Francia ha preso una decisione definitiva troppo presto. Sappiamo che l'Amiens ha fatto ricorso, il presidente del Lione è imbufalito. Ne vedremo delle belle in Francia a livello giuridico".