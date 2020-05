tmwradio A.Canovi: "Mercato, tanti club costretti a vendere prima di acquistare"

Per parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il procuratore Alessandro Canovi.

Si riprenderà a giocare in Italia?

"Sapevamo che fosse un protocollo quasi impossibile, invece la Bundesliga ha fatto capire che è possibile. Quindi molti campionati ora lo stanno cominciando a capire. Forse la Francia ha preso una decisione definitiva troppo presto. Sappiamo che l'Amiens ha fatto ricorso, il presidente del Lione è imbufalito. Ne vedremo delle belle in Francia a livello giuridico".

Cavani torna in Italia?

"i sono 5-6 giocatori importanti al Psg che potrebbero far utile, come Kurzawa, Meunier, Thiago Silva. Ci sono giocatori che si sarebbero già accordati, ma con l'emergenza tutto si è bloccato. Squadre disposte a fare acquisti al momento non ci sono. Sarà un mercato con tanta offerta e poca domanda".

Cosa cambierà col nuovo mercato?

"Prima di tutto bisogna capire quanto sarà lungo. Se sarà di un mese, obbligherai a risolvere problemi in poco tempo impossibili. Questa è una situazione temporanea. Tra un anno-anno e mezzo si tornerà alla normalità, perché c'è voglia di calcio. Inoltre c'è una previsione che riprenderanno a salire i valori economici, magari non come prima ma più alti del momento attuale. Il problema sarà la sopravvivenza di tanti club, che saranno costretti a vendere prima di acquistare".