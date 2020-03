tmwradio AEK Atene, Verde: "Spero di uscire da questo incubo il prima possibile"

Daniele Verde, calciatore dell’AEK Atene, interviene a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare delle sue esperienze all’estero e dell’emergenza Coronavirus dal punto di vista greco. Di seguito alcuni estratti: “Il paese ci ha imposto lo stop per tutelare la salute nostra e dei nostri cari e quindi i campionati e gli allenamenti si sono fermati. Non c’è l’obbligo di stare in casa ma tutti i comuni incoraggiano le persone ad uscire con le giuste precauzioni e a farlo solo per casi di necessità”.

Hai avuto contatti con la tua famiglia e i tuoi amici in Italia?

“Si ho sentito persone in tutta Italia, la situazione sta degenerando anche al sud. Stanno tutti rispettando le regole anche se l’Italia è messa molto male. La speranza è quella di uscire da quest’incubo il prima possibile”.

Quando si ricomincerà a giocare in Grecia?

“Dovremmo ricominciare ad Aprile ma non penso proprio lo faremo, sono sicuro che verrà ancora posticipato il rientro. Personalmente non mi sentirei sicuro a ricominciare le attività e poi giocare senza pubblico sarebbe molto brutto, si perderebbe l’essenza del calcio”.

