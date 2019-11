Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Stefano Antonelli ha parlato anche dell'Inter: "Conte non voleva andare contro la società, ha provato ad infondere ancora più stimoli. E' chiaro che in rosa mancano elementi con le caratteristiche di Dzeko e Vidal. Il cileno potrebbe essere il profilo perfetto per i nerazzurri. Arriverà l'occasione giusta, sono certo che prenderanno un centrocampista e un attaccante".

