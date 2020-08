tmwradio Barillà: “Juve, monte ingaggi da ridurre. Pirlo ha la giusta personalità"

A TMW Radio ha parlato il giornalista de “La Stampa” Antonio Barillà, il quale ha parlato di Juventus. Ecco le sue parole:

Ti ha stupito tutta questa folla di tifosi della Juventus che ha accolto Pirlo?

“Il tifoso deve capire che Pirlo sarà alla sua prima esperienza. Ci sono incognite da considerare. Io però penso che abbia la giusta personalità per ricoprire questa carica. Dare troppa fiducia però sarebbe troppo esagerato, infatti aspetto i risultati sul campo."

Sulla situazione Dybala che non si capisce se resterà o meno, pensi che Pirlo dovrà fare subito chiarezza sulla sua utilità?

"Su Dybala c'è un discorso rinnovo alle spalle, che gira attorno a cifre molto importanti. Chiaramente la società cercherà di abbassare le pretese sulla base fissa e magari potrà essere più generosa su eventuali bonus. Io credo che alla fine si arriverà a una decisione condivisa. Ovviamente se dovesse arrivare un'offerta interessante di altri club, la società rifletterà."

Una società come la Juventus può puntare su Suarez per rinforzare il reparto offensivo?

"In tempi non sospetti fu cercato da Paratici. Sicuramente è un profilo che piace, ma sul centravanti ci sono piste già tracciate. Džeko è in un'ottima posizione riguardo le scelte sul mercato in entrata."

Se dovessi decidere un giocatore ritenuto ormai un esubero per la Juventus, chi cederesti per primo?

"Dobbiamo ricordarci che nella Juventus ci stanno esuberi, ma sono dati da rinnovi contrattuali con ingaggi importanti e fatti quando gli stessi giocatori avevano un’età avanzata; due esempi sono Matuidi e Khedira. Di uno sei riuscito a liberarti, mentre sull'altro hai qualche difficoltà. Poi ci sono situazioni come quella legata a Rugani, ossia che il giocatore farebbe il titolare in gran parte delle squadre d'Italia, ma le pretendenti non possono impossessarsi del difensore, proprio per via dell'ingaggio troppo elevato."

La Juventus è tenuta a fare meglio rispetto all'anno scorso?

"Assolutamente. Deve rinnovarsi ma nello stesso tempo deve mantenere uno standard vincente. Il mercato è partito con Kulusevski e Arthur, mentre Pirlo è una scommessa. La stagione sarà molto interessante, anche perché le rivali per lo scudetto stanno crescendo, basta pensare che solamente l'Inter è arrivato ad un punto di distanza nell'ultimo campionato."