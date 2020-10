tmwradio Baroni: "L'Atalanta non è più una sorpresa, lotteranno per lo Scudetto"

L'allenatore Marco Baroni è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare, fra i tanti temi, anche dell'Atalanta:

"Non dobbiamo più considerarli una sorpresa, sarebbe un errore. Si sono insediati nella corsa allo Scudetto, è una squadra in cui chi entra fa bene e che sviluppa calcio in maniera incredibile: riescono ad accelerare e decelerare i ritmi a sua scelta. Davanti hanno tre giocatori che sono tra i più forti in circolazione".

