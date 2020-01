TMW RADIO - Battistini: "Cragno presto in campo. Inter? Mosse giuste"

Graziano Battistini, procuratore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto'.

Quando rivedremo Cragno in campo?

"Spero da subito, l'infortunio dovrebbe essere alle spalle. È stato un problema abbastanza noioso, ma in campo sta reagendo bene. Per arrivare a giocare ai massimi livelli bisogna avere grande forza interiore e lui in questo è diverso dagli altri. Quindi perché no, ha tutte le carte in regola per arrivare in Nazionale. Mancini lo stima molto, vediamo cosa succede".

Cosa pensi del campionato del Cagliari?

"Dopo la pazzesca sconfitta contro la Lazio ha avuto una flessione. Contro il Brescia ha interrotto questa ondata, ora la speranza è che la squadra riprenda il cammino. La classifica rimane molto interessante. La società sta cercando di alzare l'asticella, anche in concomitanza con il centenario del club. Il presidente ci tiene tantissimo e il livello si alza con gli investimenti e con il lavoro che dovrà essere fatto sul campo quotidianamente".

Il mercato degli altri suoi assistiti?

"Fortunatamente stanno facendo bene tutti. C'è da valutare Arana, che non è un mio assistito diretto ma in Italia lo gestisco io con i miei soci di Promoesport. Vediamo se si trova qualcosa in Italia in uscita. Danzi a Verona? Nonostante Juric lo stimi moltissimo, vediamo se sia il caso di trovare altro o meno".

L'Inter prende Eriksen?

"Secondo me sì. Con questi interventi sul mercato l'Inter ha dimostrato di aver capito il problema. Conte sa benissimo cosa ci vuole per vincere veramente. Con tutto il rispetto non va bene che se Sensi non c'è si spegne la luce a centrocampo: se si vuole arrivare lontano, ai livelli del Liverpool e delle altre big, bisogna avere giocatori di grande livello, nonostante Sensi abbia dimostrato tanto. Giustamente adesso stanno andando a mettere dentro tasselli importanti".

Ha tutto la Lazio per lottare per la vetta?

"Lotito e Tare stanno facendo cose pazzesche, hanno fatto un lavoro da top. Bravi soprattutto alla luce del budget a disposizione in riferimento a quello delle altre concorrenti. La Lazio perché no, può arrivarci. C'è un entusiasmo pazzesco, ci sono giocatori di alto livello e c'è un allenatore bravo. Ci sono tutte le componenti per sognare".