Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato di Sandro Tonali e del suo possibile futuro: "Ci sono Inter e Juve molto interessate, per il ruolo e le sue caratteristiche. E' super valutato però. Non l'ho visto così brillante nei suoi primi mesi in Serie A. Ha un potenziale enorme, ma non è semplice giocare nelle big. Ma lo seguono anche all'estero, per questo Cellino gongola".

