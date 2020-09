tmwradio Bucchioni: "Vidal più utile di Eriksen: se il danese avrà mercato, andrà via"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Enzo Bucchioni, durante la partita tra Juventus e Sampdoria. Ecco le sue parole:

Che giudizio ti sei fatto sulla Juve di Pirlo?

“Mi piace. Una squadra coraggiosa. In fase d’attacco diventa quasi un 3-2-5. Ci sono molte novità dal punto di vista tattico, infatti poi quando torna in difesa diventa un 4-4-2. Ci sono molti equilibri e si vede un calcio fluido”.

Ti è piaciuta ieri la Fiorentina? Chiesa come ha giocato?

“La squadra è diversa rispetto a quella dell’anno scorso e la vedo ben attrezzata. Chiesa ha giocato egregiamente, bene per l’assist che ha fatto, però non può fare il laterale del 3-5-2 dove rischia di fare poi il terzino, perché può reggerti 70 minuti massimo, ma quando poi affronterai le squadre top, credo sia difficile possa reggere questi ritmi”.

Chiesa vale davvero 70 milioni?

“Sono troppi 70 milioni per il giocatore. Capisco che Pradè non voglia svenderlo, però è difficile che qualcuno possa offrirti una cifra simile. La Fiorentina non è affatto una squadra di top player, dunque è difficile fare una cessione simile”.

Allegri può venire alla Roma?

“Onestamente la vedo dura che Allegri possa allenare una squadra di questo calibro. Ci sono top club con la panchina a rischio, come il Manchester United o addirittura il PSG che lo scorso anno lo cercò. Fonseca invece penso sia molto sfortunato riguardo la situazione infortuni che ha vissuto la sua squadra, ciò non toglie però che non boccio la sua prima stagione”.

Ti è piaciuto McKennie?

“È un giocatore che quando gioca mi ricorda dalle movenze Claudio Gentile”.

Vidal e Eriksen giocheranno insieme?

“Vedendo le amichevoli dell’Inter, non credo ci sia bisogno di un fantasista, bensì di un giocatore che ci metta grinta e vada a recuperare palloni. Se Eriksen avrà mercato penso andrà via, infatti già la società stava provando ad inserirlo nell’affare Kantè con il Chelsea. Vidal lo vedo più utile al gioco di Conte”.

Che impressione ti sei fatto della Lazio?

“Alla Lazio serviva allungare la panchina. Prendere solo due giocatori la vedo insufficiente come mossa per rinforzare l’organico, perché a questa squadra servono almeno altri 2-3 innesti. Devi affrontare tre competizioni, di cui una è la Champions League e quindi devi assolutamente spendere sul mercato, perché altrimenti questa squadra rischia di non essere competitiva per lo scudetto e di uscire subito dall’Europa”.