tmwradio C. Lucarelli: "La Serie A deve concludere per rispetto di tutti i lavoratori"

vedi letture

L'ex attaccante Cristiano Lucarelli, oggi allenatore del Catania, si è collegato in diretta a TMW Radio ieri, commentando così l'imminente ripresa della Serie A, che a suo dire concluderà la stagione: "Faccio una premessa: non so se sia giusto sospendere o meno i campionati, ma so che c'è tanta gente che si è presa rischi ben più grossi in questo periodo, e penso a chi sta al pubblico e lì c'è rimasto anche nel lockdown totale. In confronto a loro, i rischi del calcio sono minimi e considerando l'enorme valenza sociale e la componente di svago, bisogna provare a prendersi questo rischio. Il rischio zero non può esserci, non si sa ancora abbastanza del virus. Ma pensiamo ai lavoratori che sono sempre stati sul pezzo... Non vedo perché il calcio non dovrebbe provarci".