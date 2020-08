tmwradio Cagni: "Milan, se vuoi vincere riparti da Calhanoglu, Donnarumma e Ibra"

A TMW Radio, durante Maracanà, mister Luigi Cagni ha parlato così dei singoli da cui dovrebbe ripartire il Milan per il futuro: "Calhanoglu, tra i migliori in stagione e poi anche Donnarumma e Ibrahimovic. Sono tre giocatori determinanti. Se vuoi costruire qualcosa, devi costruire su di loro. Donnarumma è molto giovane ma deve comandare con più personalità la difesa. Gli altri due hanno già personalità e non puoi fare a meno di loro. E intorno a loro devi metterci giocatori di qualità. Romagnoli ha qualità incredibili ma deve tirare fuori la personalità, altrimenti così non va".