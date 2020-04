TMW RADIO - Cagni: "Ripresa campionato? In 15-20 giorni un giocatore torna in forma"

tmwradio Cagni: "Ripresa campionato? In 15-20 giorni un giocatore torna in forma"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, mister Luigi Cagni. Di seguito alcune battute: "Se si potrà riprendere in tempi brevi dopo che arriverà l'ok? In 15 giorni un giocatore torna in forma, massimo 20. Se una persona qualunque sta ferma una sola settimana, perde il 5% della muscolatura. Un professionista, con dei programmi fatti dai preparatori, ci vuole poco per rimetterlo in forma. Dopo Pasqua i giocatori faranno il tampone, andranno in ritiro in un posto adatto, nel centro sportivo magari, poi stanno lì per 15 giorni per riatletizzarsi".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Luigi Cagni a TMW Radio!