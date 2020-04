tmwradio Cagni: "Inter, Milito è stato un fenomeno. Meglio lui di Icardi"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Luigi Cagni.

Inter, Lukaku dopo Ronaldo il Fenomeno è tra gli attaccanti più forti avuti?

"Dico Milito, perché è stato un fenomeno. E' tra i pochi a saper vedere la porta nei 16 metri. Icardi è molto dietro a lui. Lukaku è sulla buona strada".

E Adriano ed Eto'o?

"Anche loro, ma preferisco Milito".

Che ne pensi del momento?

"Oggi si deve pensare al futuro. Si deve pensare a cosa fare. Si deve pensare a come riprendere in fretta. E' in ballo la nostra economia. Questa batosta peserà sui nostri figli e i loro figli".

Si potrà riprendere in tempi brevi, dopo che arriverà l'ok?

"In 15 giorni un giocatore torna in forma, massimo 20. Se una persona qualunque sta ferma una sola settimana, perde il 5% della muscolatura. Un professionista, con dei programmi fatti dai preparatori, ci vuole poco per rimetterlo in forma. Dopo Pasqua i giocatori faranno il tampone, andranno in ritiro in un posto adatto, nel centro sportivo magari, poi stanno lì per 15 giorni per riatletizzarsi".